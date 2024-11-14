Магазин воздушных шариков загорелся в Москве. Внутри есть баллоны с гелием

Источник 360.ru сообщил о пожаре в магазине воздушных шариков в районе Сокол

Магазин воздушных шариков, находящийся на первом этаже жилого дома, загорелся на Новопесчаной улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, очаг возгорания находится в подсобном помещении. Из офисных помещений, тоже находящихся на первом этаже, людей уже эвакуировали, но в самом доме они еще остаются. Ситуация осложняется тем, что в магазине есть четыре баллона с гелием. Во втором уровне, по данным источника, находится сауна. В горящем помещении по-прежнему много дыма и высокая температура.

Сейчас пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее в Королеве горел торговый центр. Возгорание произошло на втором этаже в магазине одежды. Общая площадь пожара составила 47 квадратных метров.