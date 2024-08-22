МАГАТЭ получило данные от России об обломках дрона на Курской АЭС

МАГАТЭ получило данные об остатках дрона, обнаруженного на территории курской атомной электростанции. Об этом сообщили на сайте организации.

«В связи с этим [гендиректор МАГАТЭ] Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе», — написали в заявлении

В агентстве отметили, что военная активность около АЭС серьезно угрожает ядерной безопасности.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВСУ пытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Глава государства выразил надежду, что МАГАТЭ пришлет экспертов для оценки ситуации в регионе.

Также вечером 22 августа стало известно, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Льгов в Курской области. Глава города Алексей Клемешов призвал местных жителей не приближаться к обломкам и подозрительным предметам.