Магаданские спасатели эвакуировали заблудившихся в тумане туристов из Москвы

В Магаданской области спасатели эвакуировали двух заблудившихся в бухте Нагаева в тумане московских туристов. Об этом сообщила пресс-служба Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) региона.

В центре уточнили, что 11 августа в 23:12 (15:12 по московскому времени) в спасательную службу сообщили, что в районе «Каменного венца» во время прогулки заблудились двое туристов.

«Оба — жители Москвы, 2000 и 2001 годов рождения. Из‑за темного времени суток и густого тумана они не могли найти дорогу в Магадан и обратились за помощью», — говорится в сообщении.

Спасатели ПСЦ искали туристов ночью в сильный туман, обследуя побережье бухты на аэролодке. Когда они обнаружили туристов, то доставили их в Магадан. Пострадавшим не потребовала медпомощь.

Ранее миколог Дмитрий Тихомиров посоветовал грибникам пользоваться навигационным приложением с заранее скачанными картами, а перед выходом в лес отметить на карте место с оставленным автомобилем.