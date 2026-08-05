Миколог Тихомиров призвал пользоваться навигатором, чтобы не заблудиться в лесу

Миколог Дмитрий Тихомиров посоветовал грибникам не полагаться на народные приметы и заранее загружать офлайн-карты. Они работают по GPS даже без связи, сообщает Life.ru .

Тихомиров призвал не полагаться только на народные приметы, например на мох или положение солнца. В лесах средней полосы такие способы могут оказаться ненадежными, особенно в пасмурную погоду.

Эксперт назвал базовой мерой безопасности навигационное приложение с заранее скачанными картами. Такие сервисы используют GPS-сигнал и не зависят от сотовой сети. Перед выходом в лес он советует отметить на карте место, где оставлен автомобиль.

Опытные охотники и собиратели также используют туристические навигаторы. Они дольше работают без подзарядки, лучше принимают сигнал и устойчивы к перепадам температуры.

«Использование карт в телефоне или отдельном устройстве — это не просто удобство, а базовая мера безопасности», — сказал Тихомиров.