Мачеху пострадавшего от хаски мальчика обвинили в краже денег на его лечение

Отец мальчика, пострадавшего от хаски в Сочи, обвинил бывшую жену в краже денег

Валентин Королев, отец мальчика из Сочи, пострадавшего от нападения хаски, столкнулся с новой бедой — у него исчезли три миллиона рублей, собранные неравнодушными людьми. В случившемся он заподозрил бывшую жену. Как это могло произойти, мужчина рассказал 360.ru.

Королев пояснил, что еще в 2018 году выдал супруге генеральную доверенность на продажу участков, купленных на материнский капитал.

«Вот она и воспользовалась. Ну, пусть теперь садится, я ее посажу», — заявил Валентин.

Мужчина добавил, что, пока сам сидит с сыном в больнице, делами занимается его друг. Он отметил, что женщина, живущая в Белореченске, ни разу не позвонила, чтобы спросить о самочувствии пасынка.

Ребенка, пострадавшего от нападения собак, на днях перевели из реанимации. Отец мальчика рассказал, что сыну потребуется длительная реабилитация, сейчас пострадавшему ставят капельницы, его регулярно навещает хирург.

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