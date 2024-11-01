ОПГ ростовских лжеврачей задержали в Липецке

В Липецке задержали банду лжеврачей из Ростовской области, которые успели обмануть местных жителей на восемь миллионов рублей. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Подозреваемые действовали по известной схеме, открыли медицинский центр и приглашали всех желающих пройти бесплатную диагностику. А потом с помощью фальшивого оборудования находили у них несуществующие диагнозы и настоятельно предлагали пройти дорогостоящий курс лечения.
Жертвами лжеврачей стали более 55 человек. В настоящее время все члены банлы задержаны, часть из них отправили под стражу.
Житель Подмосковья получил медаль за спасение упавшего под лед ребенка
Новый пешеходный переход оборудовали в ЖК «Митино О2» в Красногорске
Мемориальную доску в память о тренере Николае Кузине открыли в Подольске
Экскурсию в Подольск провели для клуба «Активное долголетие» из Котельников
Более 500 рыб семейства карповых запустили в Ивановские пруды Красногорска
Гуманитарную помощь из Красногорска отправили в Курскую область
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте