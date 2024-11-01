ОПГ ростовских лжеврачей задержали в Липецке

В Липецке задержали банду лжеврачей из Ростовской области, которые успели обмануть местных жителей на восемь миллионов рублей. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Подозреваемые действовали по известной схеме, открыли медицинский центр и приглашали всех желающих пройти бесплатную диагностику. А потом с помощью фальшивого оборудования находили у них несуществующие диагнозы и настоятельно предлагали пройти дорогостоящий курс лечения.

Жертвами лжеврачей стали более 55 человек. В настоящее время все члены банлы задержаны, часть из них отправили под стражу.