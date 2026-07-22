Центр «Метео» сообщил, что конец июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет дождливым

Конец июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет дождливым. Синоптики прогнозируют типичную для региона переменную облачность и дожди. Об этом написало Ura.ru .

По данным прогностического центра «Метео», в четверг, 23 июля, ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями. Ночью температура воздуха составит 12–14 градусов, днем — 19–21 градус. Ветер будет северо-западный, со скоростью 3–8 м/с.

В пятницу, 24 июля, сохранится облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью температура опустится до 10–12 градусов, днем воздух прогреется до 21–23 градусов. Ветер западный, 3–8 м/с.

В субботу, 25 июля, прогнозируется переменная облачность и местами небольшой дождь. Ночью температура составит около 14 градусов, днем — 23–25 градусов.