Лучница из Бурятии выстрелила в смартфон во время соревнований

Участница кубка Бурятии по стрельбе из лука попала в лежащий под мишенью смартфон, который от удара сильно задымился. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

По данным источника, одна из участниц соревнований — Дари Жамсуева — плохо натянула тетиву и стрела полетела под мишень. Там находился телефон, фиксирующий попадания. Это вызвало бурную реакцию среди зрителей.

«Она не только заняла первое место в составе команды, но и взяла приз зрительских симпатий», — написали журналисты.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как пронзенный стрелой гаджет, который находился точно под мишенью, сильно задымился. На следующем кадре кто-то из спортсменов взял его в руки и отнес с места проведения соревнований.

В результате инцидента телефон не взорвался и никто не пострадал.

Ранее спортсмен из Московской области Садык Лалаев выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе.