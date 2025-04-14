Подмосковный борец-классик Садык Лалаев стал призером чемпионата Европы

Спортсмен из Подмосковья Садык Лалаев выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в Братиславе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Лалаев выступал в категории до 60 килограммов. Он победил израильского борца Мелкаму Фетене, а в четвертьфинале — Екрема Озтурка из Турции. В полуфинале подмосковный спортсмен уступил сербу Георгию Тибилову, но в поединке за бронзу выиграл у поляка Оливера Скржипчака.
Отмечается, что сборная России завоевала на чемпионате десять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Турнир проходил с 7 по 13 апреля и включал в себя три дисциплины: вольную, женскую и греко-римскую борьбу.
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