Ловушка на мосту. Полиция поймала изверга, надругавшегося над малолетней

В Татарстане арестовали мужчину за нападение на девочку в переходе

Суд арестовал 20-летнего жителя Татарстана по обвинению в надругательстве над несовершеннолетней девочкой. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Лениногорского городского суда.

Следствие выяснило, что в конце мая парень подстерег школьницу на переходе над дорогой в Лениногорске. Позднее суд пришел к выводу, что мужчина знал — перед ним несовершеннолетний ребенок.

Это его не остановило. Злоумышленник совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Правоохранители сработали оперативно. Подозреваемого задержали уже на следующий день.

Во время допроса у следователей задержанный заявил, что ни в чем не виноват. Суд ему не поверил, ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

В уголовном праве России насилие против детей, не достигших 14 лет, считается одним из самых тяжких преступлений. Обвиняемому по этой статье грозит суровое наказание — вплоть до 20 лет лишения свободы.

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