Лошади сбежали из спортивного клуба около МКАД
Сбежавшие из подмосковного КСК лошади вернулись в конюшню
Лошади сбежали из конно-спортивного клуба в подмосковной деревне Картино. Об этом сообщил источник 360.ru.
Конюшню покинули два рыжих коня, один вороной и один жеребенок. Они заходили во дворы многоэтажек и вызывали удивление у местных жителей. Через некоторое время лошадей поймали и поместили обратно в конно-спортивный клуб.
«На утро 17 октября лошади находятся в конюшне, материальный ущерб во время побега лошадей не причинен», — отметил собеседник 360.ru.
Он отметил, что собственнику лошадей направят претензионное письмо о недопустимости нарушений правил выпаса животных.
«С их слов, пьяный конюх не закрыл конюшню, больше такого не допустят», — добавил источник 360.ru.
