Лошади сбежали из спортивного клуба около МКАД

Лошади сбежали из конно-спортивного клуба в подмосковной деревне Картино. Об этом сообщил источник 360.ru.

Конюшню покинули два рыжих коня, один вороной и один жеребенок. Они заходили во дворы многоэтажек и вызывали удивление у местных жителей. Через некоторое время лошадей поймали и поместили обратно в конно-спортивный клуб.

«На утро 17 октября лошади находятся в конюшне, материальный ущерб во время побега лошадей не причинен», — отметил собеседник 360.ru.