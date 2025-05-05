Лошадь сбежала от хозяина в Хабаровске, запрыгнула на машину и разбила лобовое стекло

Конь сбежал от хозяина и спровоцировал аварию на перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка УМВД России.

По данным правоохранителей, утром 5 мая на дорогах Хабаровска заметили разгуливающую по проезжей части лошадь без наездника. На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное перебегало дорогу и, испугавшись шума машин и чуть не попав под колеса автомобиля, запрыгнуло на иномарку. В результате у авто разбилось лобовое стекло.

Позже полицейские выяснили, что хозяин коня по кличке Заклинатель — 50-летний житель Приморского края. Мужчина недосмотрел за питомцем, и конь сбежал из подворья, в котором его содержали. Далеко убежать не удалось. Животное поймали в нескольких сотнях метров от его дома и вернули владельцу. Хозяину выписали штраф в размере 800 рублей.

Ранее в Шадринском округе Курганской области произошло ДТП с участием дикого животного. На третьем километре автодороги Шадринск — Миасское водитель ВАЗ-2112 сбил сибирскую косулю. Машина улетела в кювет и опрокинулась. Мужчине потребовалась медицинская помощь.