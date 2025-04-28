Пассажир легковушки пострадал в ДТП с косулей под Курганом
Дорожная авария с участием дикого животного произошла в Шадринском округе Курганской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГАИ.
Согласно данным ведомства, на третьем километре автодороги Шадринск — Миасское водитель ВАЗ-2112 сбил сибирскую косулю, после чего машина улетела в кювет и опрокинулась.
Медицинская помощь потребовалась пассажиру легковушки. Организована проверка.
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