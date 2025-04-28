Пассажир легковушки пострадал в ДТП с косулей под Курганом

Дорожная авария с участием дикого животного произошла в Шадринском округе Курганской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГАИ.

Согласно данным ведомства, на третьем километре автодороги Шадринск — Миасское водитель ВАЗ-2112 сбил сибирскую косулю, после чего машина улетела в кювет и опрокинулась.

Медицинская помощь потребовалась пассажиру легковушки. Организована проверка.