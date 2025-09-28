Лошадь пострадала при обвале строящегося манежа в Новой Москве

Строящийся манеж обрушился на территории частного конноспортивного комплекса на хуторе Брехово в Новой Москве. Из-под обломков здания достали пострадавшую лошадь. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, животное извлекли еще до приезда спасателей и отправили на осмотр ветеринара.

Местный житель в комментарии 360.ru заявил, что владельцы площадки, несмотря на продолжение работ, разместили около 30 лошадей, а также водят экскурсии, в том числе детей, в нарушение всех норм безопасности.

По его словам, в результате обрушения пострадали несколько человек, которых увезли на скорой.

«Данная постройка не была согласована ни с кем. Службы выявляли нарушения, но стройка продолжалась. Сегодня все упало, кого-то увезли на скорой. Пострадавшие есть», — сказал мужчина.

В конце прошлой недели в новосибирском городе Татарске обрушилась часть здания школы. Как сообщили в областном СК, в результате происшествия никто не пострадал. Криминалисты изъяли из учебного заведения документы, чтобы проверить даты последнего ремонта. Причины обрушения установит назначенная экспертиза.