Лось застрял в овраге в Нагорном районе Москвы | 360°

04 мая 2024, 12:29
Лось застрял в овраге в Нагорном районе Москвы
Источник 360.ru: лося зажало в овраге в районе Криворожской улицы в Москве
Лось застрял в овраге недалеко от дома № 29 на Криворожской улице в Нагорном районе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.
Дикое животное не может самостоятельно выбраться в течение нескольких часов. По словам очевидца, лось в овраге находится с 09:00. О происшествии в экстренные службы заявитель сообщил около 12:00.
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По предварительным данным, парнокопытное застряло. Его могло чем-то зажать. К месту происшествия выехали спасательные службы.
С приходом весны у диких животных в Подмосковье начался пик активности. Часто они выбираются на дороги в поисках пищи. Водителям рекомендуют не превышать скорость и быть внимательными, потому что на трассу может выскочить лось.
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