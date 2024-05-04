Лось застрял в овраге в Нагорном районе Москвы | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 12:29 Лось застрял в овраге в Нагорном районе Москвы Источник 360.ru: лося зажало в овраге в районе Криворожской улицы в Москве Serguei Fomine/Russian Look / Global Look Press

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Лось застрял в овраге недалеко от дома № 29 на Криворожской улице в Нагорном районе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Дикое животное не может самостоятельно выбраться в течение нескольких часов. По словам очевидца, лось в овраге находится с 09:00. О происшествии в экстренные службы заявитель сообщил около 12:00.

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По предварительным данным, парнокопытное застряло. Его могло чем-то зажать. К месту происшествия выехали спасательные службы.

С приходом весны у диких животных в Подмосковье начался пик активности. Часто они выбираются на дороги в поисках пищи. Водителям рекомендуют не превышать скорость и быть внимательными, потому что на трассу может выскочить лось.