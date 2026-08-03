Лось выжил после столкновения с фурой под Солнечногорском

Лось врезался в фуру на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в районе Солнечногорска. Животное пыталось перебежать скоростную магистраль, но столкнулось с автомобилем.

В результате ДТП лось выжил — он тут же поднялся, отряхнулся и ушел в лес, хромая. В пресс-службе МВД по Московской области случившееся не комментировали.

Ранее в центре Москвы в реку упал кот. Напуганный хвостатый перебегал проезжую часть в районе Большого Краснохолмского моста, и его задела машина.

В результате кот прыгнул в реку и не смог самостоятельно выбраться из воды. Животное вытащили спасатели, которые оперативно прибыли на место и оказали помощь попавшему в беду питомцу.