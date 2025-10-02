Лось попал в западню в Ленинградской области и медленно умирает

На территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» в Ленинградской области уже две недели лежит лось со сломанной ногой. Об этом сообщили 360.ru местные жители.

С каждым днем животному становится все хуже. К началу октября он перестал вставать. Сотрудники центра не обращают на него никакого внимания.

«Этот кусок земли — бывшее полноразмерное футбольное поле. Единственное, прошу обратить внимание, в Ленинградской области. Но его забрали у народа, обнесли забором, и теперь там больше 10 лет свалка. Все валяется и зарастает», — рассказал один из собеседников 360.ru.

По словам другого местного жителя, в минувшее воскресенье на базу приезжали егеря и пытались прогнать животное, но безуспешно.

«Что за бред, куда раненого? Чтобы случилось ДТП и пострадали еще и люди?» — спросил он.

Люди надеются, что парнокопытное еще можно спасти.

Ранее лось пришел к зданию правительства Московской области. Согласно шутке, он хотел поговорить об увеличении зеленой зоны и защите лесов.