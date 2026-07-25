The Times: лондонские полицейские врезались в мост на моторной лодке

Пятеро полицейских на моторной лодке врезались в Вестминстерский мост в столице Великобритании. Об этом сообщила газета The Times .

Правоохранители на катере патрулировали Темзу и врезались в бетонную опору Вестминстерского моста. От удара судно перевернулось, пятеро полицейских оказались в воде. Очевидец сообщил, что перед столкновением слышал громкий звук.

Во время спасательной операции в окрестностях моста перекрыли движение транспорта и два входа в метро.

В Скотленд-Ярде сообщили, что всех пострадавших спасли, о степени тяжести их травм пообещали рассказать позднее.

Ранее на реке Исети в Свердловской области перевернулись пять лодок. В результате утонул мужчина, который был без спасательного жилета.