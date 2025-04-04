Локомотив сошел с рельсов в Новофедоровском. Три человека пострадали

Источник 360.ru: три человека пострадали при сходе поезда с рельсов в Москве

В московском поселении Новофедоровское сошел с рельсов ремонтный поезд. Три человека пострадали, сообщил источник 360.ru.

Сход произошел на строящихся путях. Опрокинувшийся поезд состоит из шести вагонов, локомотива и крана со стрелой. Три человека получили травмы — их осмотрели врачи скорой помощи. Одному мужчине диагностировали перелом позвоночника, двоим — перелом голени.

«Предварительно, под краном находится мужчина 1979 года рождения», — добавил источник.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Московско-Смоленской транспортной прокуратуры Евгений Ноговицын, сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в надзорном органе.

Ранее в Красноярском крае 10 вагонов с углем сошли с рельсов. Целиком поезд не опрокинулся.