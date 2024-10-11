Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, есть пострадавший

ЮУЖД сообщила о столкновении двух грузовых поездов в Челябинской области

В Челябинской области на станции Челябинск-Южный столкнулись два грузовых поезда. В результате пострадал работник локомотивной бригады, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

ЧП произошло 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный. В результате столкновения двух поездов сошли три порожних платформы и одна платформы с грузом. Угрозы экологической безопасности нет.

«По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

На место выехал восстановительный поезд со станции Челябинск. ЧП на дороге не повлияло на движение пассажирских поездов. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия.

На прошлой неделе на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. На одном из прибывших вагонов обнаружили взрывчатку.