Локомотив с вагонами сошел с рельсов в Красноярском крае

пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления
Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления

В Красноярском крае на путях общего пользования при отправлении грузового поезда со станции Кошурниково с рельсов сошли локомотив и два вагона, груженных углем. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло вечером 26 апреля. Обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается. К месту случившегося направили два восстановительных поезда, благодаря чему удалось не допустить задержки движения составов.

пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления
Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления

Следователи Кемеровского следственного отдела на транспорте начали доследственную проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в московском поселении Новофедоровское сошел с рельсов ремонтный поезд. Пострадали три человека.

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