Локомотив протаранил автобус в Наро-Фоминске

ДТП с участием автобуса и тепловоза произошло в Наро-Фоминске на нерегулируемом железнодорожном переезде. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Авария произошла 29 января в 18:00 часов на железнодорожных путях необщего пользования. Автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где в него врезался локомотив.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего, а также они назначили проверку исполнения законодательства о безопасности железнодорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне массовая авария с участием пяти автомобилей каршеринга на востоке Москвы. В ДТП пострадал один человек.