Лодка с рыбаками перевернулась во Владивостоке, мужчина погиб

В акватории около Владивостока утром 11 мая погиб рыбак. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Приморского края.

Лодка перевернулась у берега в районе бухты Щитовая, в ней находились два рыбака. Один мужчина погиб, другому удалось спастись.

В этот же день лодка с людьми перевернулась в районе бухты Три Поросенка. Спасатели прибыли на место и обнаружили трех мужчин рядом с перевернутым судном в 300 метрах от берега. Специалисты доставили пострадавших на берег в удовлетворительном состоянии.

Также сотрудники МЧС спасли рыбака в районе бухты Горностай. Из-за сильного наката волны мужчина не мог подойти к берегу на надувной лодке. Спасатели подняли его на свой катер, после чего доставили на берег.

Ранее в Бурятии сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков с дрейфующей льдины в озере Большое Еравное.