Житель Якутии погиб во время прогулки на лодке по водоему

Служба спасения Якутии сообщила об утонувшем в Мегино-Кангаласском районе

В Мегино-Кангаласском районе Якутии мужчина перевернулся на лодке в водоеме и утонул. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная служба спасения.

По информации службы, ЧП произошло 25 мая в трех километрах от села Хаптагай. Мужчина 1987 года рождения выехал на лодке на водоем и перевернулся. Очевидцы сообщили спасателям о ЧП.

Прибывшие на место сотрудники водолазно-поискового подразделения около 8 утра по местному времени подняли тело утонувшего.

«Уважаемые жители республики! В данное время выходы на водоем категорически запрещены! Берегите свою жизнь и здоровье!» — напомнили в службе.

Днем ранее, 24 мая, в Анапе утонул ученик девятого класса. Подросток в компании отправился на морской пирс после последнего звонка,спрыгнул в воду за упавшей обувью и утонул.

Также ранним утром в субботу в Москве-реке выловили неопознанный труп в коричневом плаще.