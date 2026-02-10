«Люстра танцевала, кровать шаталась»: на Кубани землетрясение приняли за ракетные удары

Землетрясение, случившееся ночью, затронуло почти весь Краснодарский край. Однако сила толчков была разной в зависимости от района: в некоторых жители ничего не почувствовали, а в некоторых дома шатались, а предметы падали с полок. Об этом сообщили 360.ru местные жители.

«Подпрыгнул диван, на котором я лежала. По ощущениям было, будто его приподняли вместе со мной. Одновременно зазвенел сервант с посудой, но ничего не упало», — рассказала жительница Краснодара.

Она подумала, что ей показалось, но позже в местных чатах прочитала, что люди обсуждают произошедшее и делятся фотографиями.

«Просто люстра танцевала, и кровать пошатнулась буквально на три секунды», — добавила другая местная жительница.

Толчки случились поздно ночью, люди сначала не понимали, что происходит, и связывали это с боевыми действиями.

Блогер из Анапы Юрий Озаровский рассказал, что его кровать ходила ходуном и они с женой спрятались в ванной. После этого до шести часов утра не могли уснуть.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 30 километрах от Новороссийска, глубина — более 20 километров. Магнитуду оценили в 4,7. О разрушениях и пострадавших не сообщается.