Люлька с рабочими рухнула с моста в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в реку упала люлька с рабочими, один из них погиб

Люлька с рабочими сорвалась с моста в Нижнем Новгороде. В результате поиска водолазы вытащили из реки тело одного из пострадавших, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Информация о случившемся на Стригинском мосту через реку Оку поступила диспетчерам вечером во вторник. По предварительным данным, подвесная люлька сорвалась при проведении строительных работ, в ней находились два человека.

«Для проведения поисковых работ к месту направили водолазную группу аварийно-спасательного отряда», — отметили в сообщении.

В результате поисков спасатели извлекли тело 25-летнего мужчины. Поиски второго рабочего продолжат в среду.

Двое рабочих провалились в котлован на стройке в Москве в Бутырском районе на Складочной улице. Мужчины упали в яму глубиной в пять метров, их засыпало землей. Рабочие смогли сами вытащить одного пострадавшего.