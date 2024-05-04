Рабочие провалились в котлован на стройке в Москве | 360°

Важное 04 мая 2024, 16:19 Рабочие провалились в котлован на стройке в Москве Источник 360.ru: в Москве двух строителей засыпало в пятиметровом котловане РИА «Новости»

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Двое рабочих провалились в котлован на стройке в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на Складочной улице. Мужчины упали в яму глубиной в пять метров, их засыпало землей. Информация о случившемся поступила спасателям примерно в 15:54. Рабочим удалось самим вытащить одного пострадавшего.

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На место выехала бригада скорой помощи и спасатели.

Ранее на стройке жилого комплекса в московском районе Печатники зажало деревянным листом 40-летнего рабочего. Мужчина потерял сознание. По факту случившегося начали проверку.

Еще одно ЧП на стройке в столице произошло в середине апреля. На стройплощадке на улице Нижние Мневники один из рабочих сорвался с высоты и разбился насмерть.