Люди сорвались с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие

СК: во Владивостоке 3 человека погибли, сорвавшись с ТЭЦ-2, двое пострадали

Во Владивостоке при падении с высоты на ТЭЦ-2 погибли три работника подрядной организации, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СК Приморья.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, рабочие сорвались вниз во время ремонта. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

На место ЧП выехали следователи, которые установят все обстоятельства случившегося, и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

Представитель регионального Следкома рассказал РИА «Новости», что работники подрядчика упали с ТЭЦ-2 из-за обрушения элементов дымовой трубы.

