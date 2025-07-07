В аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов, которые вводились в воздушных гаванях Петербурга и Москвы, произошел коллапс — множество рейсов перенесли или отменили. Об этом 360.ru сообщила очевидица Виктория.

Она рассказала, что ей пришлось находиться в аэропорту с утра до ночи. По ее словам, ее рейс в Пулково, который должен был вылететь в 12:50, переносили каждый час.

«Я улетела в 00:45, на тот момент людям говорили, что они улетят в 2:30. В итоге рейс перенесли на 4:30, а после отменили вовсе», — рассказала собеседница 360.ru.