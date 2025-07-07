Люди сидели на полу. Очевидица — о коллапсе в аэропорту Волгограда
Пассажирка: в аэропорту Волгограда возникла толкучка из-за переноса рейсов
В аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов, которые вводились в воздушных гаванях Петербурга и Москвы, произошел коллапс — множество рейсов перенесли или отменили. Об этом 360.ru сообщила очевидица Виктория.
Она рассказала, что ей пришлось находиться в аэропорту с утра до ночи. По ее словам, ее рейс в Пулково, который должен был вылететь в 12:50, переносили каждый час.
«Я улетела в 00:45, на тот момент людям говорили, что они улетят в 2:30. В итоге рейс перенесли на 4:30, а после отменили вовсе», — рассказала собеседница 360.ru.
Девушка добавила, что пассажирам выдавали ваучеры на питание, но из-за постоянных изменений в расписании в аэропорту возникала толкучка.
«Все сидячие места были заняты, люди сидели или лежали на полу и на улице у аэропорта на асфальте. В зону вылета до начала регистрации, естественно, никого не пускали», — подчеркнула она.
Ранее пресс-служба петербургского аэропорта Пулково подтвердила, что свыше 100 рейсов задержали на два или более часов. Расписание воздушной гавани с частным переносом рейсов на 8 июля стабилизируют до конца дня.