Люди сидели на полу. Очевидица — о коллапсе в аэропорту Волгограда

Пассажирка: в аэропорту Волгограда возникла толкучка из-за переноса рейсов

Фото: 360.ru

В аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов, которые вводились в воздушных гаванях Петербурга и Москвы, произошел коллапс — множество рейсов перенесли или отменили. Об этом 360.ru сообщила очевидица Виктория.

Она рассказала, что ей пришлось находиться в аэропорту с утра до ночи. По ее словам, ее рейс в Пулково, который должен был вылететь в 12:50, переносили каждый час.

«Я улетела в 00:45, на тот момент людям говорили, что они улетят в 2:30. В итоге рейс перенесли на 4:30, а после отменили вовсе», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

Девушка добавила, что пассажирам выдавали ваучеры на питание, но из-за постоянных изменений в расписании в аэропорту возникала толкучка.

«Все сидячие места были заняты, люди сидели или лежали на полу и на улице у аэропорта на асфальте. В зону вылета до начала регистрации, естественно, никого не пускали», — подчеркнула она.

Ранее пресс-служба петербургского аэропорта Пулково подтвердила, что свыше 100 рейсов задержали на два или более часов. Расписание воздушной гавани с частным переносом рейсов на 8 июля стабилизируют до конца дня.

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