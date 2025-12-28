Из Красноярской филармонии эвакуировали 600 человек

Экстренная эвакуация началась в Красноярской филармонии. Об этом сообщили 360.ru в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожарные выехали в 14:59 по местному времени. На первом этаже было сильное задымление, началась эвакуация. На месте работают 27 единиц техники и 89 человек.

«Всего из здания эвакуировано 600 человек, из них 300 детей», — отметили в МЧС.

Из здания, где произошло задымление, эвакуировали 70 человек, включая 25 детей. Пострадавших нет.

Предварительно, произошло короткое замыкание кабеля без последующего горения.

Ранее крупный пожар разгорелся в торговом центре в Улан-Удэ. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за проблем с проводкой. Обошлось без жертв, но скорая увезла минимум пятерых пострадавших. Одна очевидица отметила, что в здании сгорела столовая. Сотрудница торгового центра, находившаяся внутри во время пожара, рассказала, что перед возгоранием услышала хлопок, похожий на звук перегоревшей лампочки.