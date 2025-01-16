«Люди поймут». Петербургская учительница заверила, что не била первоклашек о парты
РЕН ТВ: петербургская учительница уволилась после обвинения в избиении детей
Учительница из Санкт-Петербурга уволилась после обвинений в избиении первоклассников. Педагог рассказала РЕН ТВ, что лишь наклонила головы школьниц к тетрадям.
Мать одной из девочек увидела, как преподаватель применяет к детям физическую силу, после чего информация распространилась в СМИ.
«Я надеюсь, что все это утрясется и люди поймут. А родители меня поддерживают. У меня дружный, хороший класс. Дети плачут из-за того, что я не могу работать», — подчеркнула педагог.
В администрации Приморского района журналистам сообщили, что учительница уволилась по собственному желанию.
Мать одной из учениц рассказала Telegram-каналу «Mash на Мойке», что педагог схватила одну из школьниц за волосы и грубо тыкала лицом в тетрадь. Свое поведение она якобы объяснила невозможностью сдержаться. Позже две девочки обратились в травмпункт с ушибами.
В пресс-службе Следственного комитета заявили о проверке в школе.
В Дзержинске ранее школьницы швырнули торт в лицо учителю, обругали его и сняли издевательства на видео.