«Люди поймут». Петербургская учительница заверила, что не била первоклашек о парты

Учительница из Санкт-Петербурга уволилась после обвинений в избиении первоклассников. Педагог рассказала РЕН ТВ , что лишь наклонила головы школьниц к тетрадям.

Мать одной из девочек увидела, как преподаватель применяет к детям физическую силу, после чего информация распространилась в СМИ.

«Я надеюсь, что все это утрясется и люди поймут. А родители меня поддерживают. У меня дружный, хороший класс. Дети плачут из-за того, что я не могу работать», — подчеркнула педагог.

В администрации Приморского района журналистам сообщили, что учительница уволилась по собственному желанию.

Мать одной из учениц рассказала Telegram-каналу «Mash на Мойке», что педагог схватила одну из школьниц за волосы и грубо тыкала лицом в тетрадь. Свое поведение она якобы объяснила невозможностью сдержаться. Позже две девочки обратились в травмпункт с ушибами.

В пресс-службе Следственного комитета заявили о проверке в школе.

В Дзержинске ранее школьницы швырнули торт в лицо учителю, обругали его и сняли издевательства на видео.