Школьницы поздравили учителя с днем рождения тортом в лицо

Школьницы швырнули торт в лицо учителю в Дзержинске в день рождения и снимали издевательства на видео. Кадры «необычного» поздравления опубликовал Telegram-канал Readovka.

Судя по ролику, девочки пришли на занятие с тортом и стали требовать, чтобы педагог отпустила их с урока «в честь праздника». Одна из школьниц заявила, что хочет кинуть торт в лицо учительнице.

Когда женщина попросила их этого не делать, ученицы сделали вид, что послушали ее. Также они соврали, будто подносят угощение к ее лицу для того, чтобы она его попробовала.

В какой-то момент одна из школьниц впечатала торт преподавательнице в лицо, и он упал на пол. На видео девочки пообещали, что не будут его никуда выкладывать. Во время записи они практически не переставали материться.

Ранее в Саратове ученик подрался с педагогом в первый день его работы в школе. Похожий случай произошел в Якутии, где десятиклассник накинулся на 30-летнюю учительницу и сломал ей нос.