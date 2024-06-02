Люди оказались под завалами после обрушения дома на западе Стамбула

Ahaber: в Стамбуле обрушился 4-х этажный жилой дом, под завалами остались люди

В западной части Стамбула в районе Кючукчекмедж рухнуло четырехэтажное жилое здание, несколько людей оказались под завалами. Об этом сообщил телеканал AHaber.

На место обрушения приехали бригады медиков, спасатели и пожарные, включая специалистов из других районов.

Двоих пострадавших уже удалось вытащить из-под завалов, они получили различные травмы. Остальных людей еще ищут в руинах обрушившегося дома.

О причинах случившегося пока ничего неизвестно. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

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