Потолок и стена рухнули в школьной столовой в Приморье. Видео с места ЧП

Прокуратура: в Приморском крае в школе обрушились стена и потолок

Потолок и часть стены обрушились в школе в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По предварительным данным, обрушение случилось около 11:00 по московскому времени 30 мая в помещении столовой. Здание школы № 1 построили в 1962 году. Сейчас территорию оцепили и охраняют.

Прокуратура Надеждинского района начала проверку по факту случившегося. Она поставила на контроль установление причин и обстоятельств происшествия и ликвидацию его последствий. На место выехал прокурор района Алексей Малышев. Он будет координировать работу правоохранительных органов и специальных служб.

В начале апреля обрушился потолок в московской школе № 1550 на Беговой улице. Пластиковые панели упали на детей, пострадали четыре человека. Следователи начал проверку по факту ЧП.