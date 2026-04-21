Люди готовы и знают, что делать: как Япония пережила новое землетрясение

Очевидцы нового землетрясения в Японии даже не почувствовали толчки

Землетрясение в Японии, при котором пострадали, по официальным данным, шесть человек, по местным меркам оказалось несильным. Об этом рассказали 360.ru россияне, находящиеся в стране.

Одна из жительниц Токио призналась, что ничего не почувствовала.

«Для понимания: во время Фукусимы Токио качало сильно, на месте высота волны цунами достигала 25 метров! Сейчас — 40 сантиметров, в одном месте — 80. И все. А страшные видео из Сети, что я видела, — это ИИ», — рассказала она.

По словам многих собеседников 360.ru, такие толчки для Японии — обычное явление. В некоторых зданиях побило стекла, травмы люди получили из-за падающих предметов. При этом ни разрушений, ни погибших нет.

«Есть некоторые люди, которые получили травмы, но никто не погиб. Люди подготовленные и знают, что делать в таких ситуациях», — сообщила женщина, муж которой находится в Японии.

Сейчас обстановка стабильная, но правительство выпустило предупреждение о возможных повторных толчках до восьми баллов в течение недели. Телеканал NHK сообщил, что из префектуры Иватэ эвакуируют по меньшей мере 20 тысяч человек.