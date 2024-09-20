Людей экстренно эвакуировали из здания РУДН

«Осторожно, Москва»: из здания РУДН вывели людей из-за пожарной тревоги

Фото: РИА «Новости»

Пожарная сигнализация сработала в РУДН, из здания эвакуировали студентов и преподавателей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

К университету прибыла полиция. По данным канала, о необходимости покинуть здание объявили по громкой связи. Подробностей ЧП авторы поста не привели. Официально информацию об эвакуации пока не подтвердили.

Статья дополняется...

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте