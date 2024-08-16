Людей экстренно эвакуировали из медцентра в Москве из-за задымления

Утром в пятницу в здании медицинского центра «Живица» в Москве произошло задымление. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 96 по улице Троицкой. Прибывшие на место спасатели обнаружили источник задымления в приточной вытяжке на четвертом этаже. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание.

Персонал медцентра эвакуировал 10 человек. В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнул собеседник 360.ru.

В ночь на пятницу крупный пожар в цеху по производству детских батутов произошел в Ленинградской области. Там огонь успел охватить 2400 квадратных метров.