Крупный пожар в цеху по производству детских батутов потушили под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся цех по производству детских батутов. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

ЧП произошло ночью в районе дома 5 по проезду Круговому в Мурино. Пламя распространилось на площади порядка 2400 квадратных метров. На место выдвинулись дежурные смены пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга и двух пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

В 06:25 спасатели локализовали возгорание, данные о пострадавших не поступали. В дежурно-диспетчерской службе района отмечали, что угрозы жизни людей и дальнейшего распространения огня не поступало.

Всего в ликвидации последствий привлекли шесть единиц техники и 16 специалистов, в том числе четыре единицы техники и девять человек от МЧС России.

Днем ранее три автобуса сгорели на стоянке в Петербурге. Причина ЧП неизвестна.

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