Любительские футбольные команды из Видного устроили драку во время матча

Игроки любительских команд «Дети Памира» и «Ред Булл» устроили массовую драку во время матча Видновской футбольной премьер-лиги в формате шесть на шесть. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

По его информации, футболист «Детей Памира» весь матч провоцировал и оскорблял соперников, а после того, как «Ред Булл» забил гол, напал на одного из игроков.

После разбирательств Контрольно-дисциплинарный комитет Видновской футбольной премьер-лиги постановил дисквалифицировать команду «Дети Памира».

Ранее в Щелкове умер футболист любительской команды Арсений Ерошевич, которого избили возле ночного клуба. Троих нападавших нашли и задержали, двое из них уже признали вину.