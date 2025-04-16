Ливни уничтожили башню «Дагестанского форта Боярд»
Администрация Каспийска: башня «Дагестанского форта Боярд» рухнула из-за дождей
Смотровая башня восьмого цеха бывшего завода «Дагдизель», известного также как «Дагестанский форт Боярд» в Каспийске, обрушилась из-за непогоды. Об этом сообщило РИА «Новости».
Информация о рухнувшей достопримечательности распространилась в региональных Telegram-каналах. Позже администрация города подтвердила, что башня упала из-за отсутствия ремонта и ливней.
«Цех разрушился в связи с плохими погодными условиями, а также из-за отсутствия ремонта», — подчеркнули в пресс-службе.
Достопримечательность располагалась в трех километрах от береговой линии Каспийска. Цех служил испытательной базой для торпедного и ракетного вооружения кораблей и подлодок, но оказался заброшен в 1966 году.
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