Литовские таможенники допрашивали россиян на детекторе лжи | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 05:30 Литовские таможенники допрашивали россиян на детекторе лжи Kp.ru: пассажиров автобуса из РФ проверяли на детекторе лжи на границе с Литвой РИА «Новости»

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Литовские таможенники проверяли пассажиров молдавского автобуса, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Тирасполь, на детекторе лжи. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Таможенники несколько раз тщательно проверяли багаж пассажиров, некоторых отправили на детектор лжи, задавали вопросы про принадлежность Крыма, а также интересовались мнением относительно конфликта на Украине.

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«По итогам этих проверок, были „отсеяны“ 17 человек, но автобус через границу так и не пустили», — говорится в материале.

Пассажирам разрешили только купить воды и немного еды, а еще посетить туалет, но тоже за плату. Это было единственное послабление.

Причины столь строгого досмотра неизвестны.

Ранее в Белоруссии сообщили, что литовские и латвийские спецслужбы пытаются вербовать россиян и белорусов на границе. В работающих пунктах пропуска ужесточили условия их проверки. В целом обстановку на границе с Польшей и странами Балтии назвали сложной.