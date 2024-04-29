Литовские таможенники допрашивали россиян на детекторе лжи | 360°

29 апреля 2024, 05:30
Литовские таможенники допрашивали россиян на детекторе лжи
Kp.ru: пассажиров автобуса из РФ проверяли на детекторе лжи на границе с Литвой
Литовские таможенники проверяли пассажиров молдавского автобуса, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Тирасполь, на детекторе лжи. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Таможенники несколько раз тщательно проверяли багаж пассажиров, некоторых отправили на детектор лжи, задавали вопросы про принадлежность Крыма, а также интересовались мнением относительно конфликта на Украине.
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«По итогам этих проверок, были „отсеяны“ 17 человек, но автобус через границу так и не пустили», — говорится в материале.
Пассажирам разрешили только купить воды и немного еды, а еще посетить туалет, но тоже за плату. Это было единственное послабление.
Причины столь строгого досмотра неизвестны.
Ранее в Белоруссии сообщили, что литовские и латвийские спецслужбы пытаются вербовать россиян и белорусов на границе. В работающих пунктах пропуска ужесточили условия их проверки. В целом обстановку на границе с Польшей и странами Балтии назвали сложной.
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