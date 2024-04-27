Литву и Латвию уличили в попытках вербовать россиян и белорусов | 360°

Мир 27 апреля 2024, 20:44 Литву и Латвию уличили в попытках вербовать россиян и белорусов Погранкомитет Белоруссии: Литва и Латвия вербуют россиян и белорусов на границе РИА «Новости»

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Спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать россиян и белорусов на границе. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов в интервью БелТА.

Молостов сообщил, что в работающих пунктах пропуска на границе с Латвией и Литвой ужесточили проверку россиян и белорусов.

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«Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — добавил глава комитета.

Главный пограничник республики назвал обстановку на границе с Польшей и странами Балтии сложной. Он отметил, что в соседних государствах наращивают военную группировку НАТО и проводят крупные многонациональные учения. В том числе на литовском полигоне «Пабраде», расположенном в 10 километрах от белорусской границы.

По словам Молостова, сохраняется и миграционное давление на границе. Пограничники Польши и Латвии насильно вытесняют мигрантов на территорию Белоруссии, избивая и натравливая служебных собак. Из-за этого многие из них погибают, особенно в холодное время года.

В четверг, 25 апреля, КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении ударов беспилотников по объектам в Минске. По словам главы ведомства Ивана Тертеля, дроны запустили со стороны Литвы.