Следователи организовали проверку после смерти рыбака в ХМАО

В ХМАО начали проверку после того, как нашли тело рыбака. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Тело мужчины нашли в Сургутском районе. По предварительной информации, он отправился на реку рыбачить, но провалился под лед и утонул.

Тело мужчины смогли извлечь с помощью спасателей. Проверка должна установить все обстоятельста случившегося.

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