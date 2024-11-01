Следователи организовали проверку после смерти рыбака в ХМАО
В ХМАО начали проверку после того, как нашли тело рыбака. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
Тело мужчины нашли в Сургутском районе. По предварительной информации, он отправился на реку рыбачить, но провалился под лед и утонул.
Тело мужчины смогли извлечь с помощью спасателей. Проверка должна установить все обстоятельста случившегося.
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