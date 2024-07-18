Лишенный прав помощник российского министра снова сел за руль
Помощника министра МЧС Крыма поймали за рулем Range Rover без прав
Помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика поймали за рулем Range Rover. За руль он сел без прав, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».
Полицейские задержали чиновника 17 июля. Внимание правоохранителей он привлек на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии.
Левчику действия полиции не понравились — мужчина начал угрожать им увольнением. Теперь его могут арестовать на 15 суток.
В публикации уточнили, что Левчик занял должность помощника министра крымского МЧС Сергея Садаклиева в 2022 году. Водительское удостоверение у него отобрали спустя год — чиновник сел за руль под барбитуратами.
По данным «Mash на волне», мать Левчика Наталья Лапшина была главой администрации Мирновского сельского поселения. Ее уволили за махинации с землей.
Левчика доставили в Железнодорожный райотдел полиции. Там он будет ждать суда.