Новое основание для лишения водительских прав введут в России

В Госдуме обсудят законопроект об ужесточении ответственности за использование технических средств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал адвокат Кирилл Данилов.
Согласно документу, за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет.
Предполагается внесение изменений в КоАП РФ. Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.