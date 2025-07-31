Лиса угодила в капкан возле жилого дома в Новой Москве

Неизвестные установили капкан возле жилого дома в деревне Сатино-Татарское в Новой Москве, в него угодила лиса. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

«Лапа была в крови, висел на капкане, уже обмотался вокруг дерева», — рассказала очевидица происшествия.

По ее версии, таким образом кто-то из местных фермеров хотел защитить кур или других домашних птиц.

Ранее в Удмуртии местные жители нашли дворнягу с растерзанной лапой. По словам зооволонтера, собака была домашней, ее, вероятно, пытались поймать, но она вырвалась и убежала. По другой версии, животное истоптало грядки кому-то из владельцев огородов.