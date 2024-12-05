Линейкой за непослушание. Избитый школьник в Башкирии извинился перед учителем

В Башкирии учитель побил непослушного восьмиклассника линейкой. Подросток оказался не единственным, кто испытал на себя жесткие методы воспитания, и делом заинтересовалась полиция. Мать пострадавшего сообщила 360.ru, что не имеет претензий к педагогу.

Ее сын учится в школе в селе Табынское в Гафурийском районе. Строгий педагог преподает четыре предмета, в том числе алгебру, физику и геометрию. По словам женщины, сын хулиганил и игнорировал замечания, за что получил наказание.

«Ребенок не слушался на уроке. Учитель подошел к нему, попросил, чтобы он вел себя нормально. Он проигнорировал. Вот, и так получил. Это был листочек и линейка, ничего другого. Листок это был», — сказала она.

Собеседница 360.ru сообщила, что раньше сын отзывался об учителе хорошо. Однако попало не только ему — учитель применил физическое наказание еще к двум восьмиклассникам. Так как сын не получил никаких травм, семья не обращалась в полицию и не планировала этого делать. Женщина не имеет к педагогу никаких претензий. Однако после того, как в интернете появилось видео с урока, заявление не потребовалось, правоохранители сами заинтересовались произошедшим.

«Сейчас только полиция приезжала. <…> Передо мной [учитель не извинился], и перед ребенком тоже нет. Ребенок ходил у него прощения просил за то, что он так вел себя на уроке», — рассказала женщина.