Лифт стал огненной ловушкой для людей во время пожара в доме во Владивостоке

Жители дома во Владивостоке чуть не сгорели в лифте во время пожара

Подъем на лифте в доме на Луговой улице во Владивостоке чуть не погубил местную жительницу и сопровождавшую ее молодую девушку. Когда двери подъемника раскрылись, внутрь ворвалось пламя от горящей старой мебели и мусора.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, как из окна дома на шестом этаже идет густой черный дым.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края заявили, что очаг возгорания находился на седьмом этаже. Пламя распространилось на площади в восемь квадратных метров.

«В результате происшествия пострадала местная жительница 2006 года рождения, которой своевременно оказана медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

В пострадавшем доме началась процессуальная проверка.

Жители дома в беседе с изданием Vl.ru заявили, что свалки мусора в подъезде есть на каждом этаже. По их словам, люди неоднократно обращались в управляющую компанию, но каждый раз получали отказ. После пожара, в котором пострадала девушка, весь мусор вывезли.

