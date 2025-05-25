Лифт с детьми рухнул с высоты шестого этажа в Астрахани

В многоквартирном доме в Астрахани сорвался лифт. В этот момент в нем ехала семья с детьми, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
После того как кабина сорвалась с высоты шестого этажа, сработала аварийная остановка.
В ведомстве уточнили, что в лифте находились супруги с двумя детьми в возрасте четырех и семи лет. Также с ними был брат. Семилетний мальчик получил ушиб ноги.
Следователи проведут проверку по факту ЧП и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание многоквартирного дома. На месте происшествия работает оперативная группа.
Ранее в Москве в одном из зданий на Электрозаводской улице женщина упала в лифтовую шахту со второго этажа. Пострадавшая попала в больницу с переломами руки и ноги.
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