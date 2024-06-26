Лифт насмерть задавил ребенка в торговом центре Югры

Прокуратура начала проверку после гибели мальчика, задавленного лифтом в ТЦ Югры

В ХМАО в городе Урай 11-летний мальчик погиб в одном из торговых центров. Его насмерть задавила платформа грузового лифта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 24 июня в ТЦ на улице Ленина.

Ребенок стоял у открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования. Школьник решил запрыгнуть на платформу подъемника, движущегося вверх с первого этажа, но его зажало конструкциями лифта. В результате мальчик умер на месте.

Прокуратура Урая приступила к проверке. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Санкт-Петербурге в жилом доме рухнул лифт с 12-летним мальчиком. Кабина пролетела с 20-го до первого этажа, но подросток не пострадал.